Wechsel zum Ronaldo-Klub? Zwei Parameter bei Mane entscheidend

Nach nur einem Jahr soll Sadio Mane den FC Bayern wieder verlassen, doch ein zeitnaher Wechsel des Senegalesen ist nicht in Sicht.

Nach Informationen von Sky fordern die Münchner für Mane 32 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Klar ist, dass der saudische Klub Al-Nassr den Stürmer-Star verpflichten will. „Nach meinen Informationen gibt es allerdings noch keine Einigung mit Al-Nassr“, berichtet Sky Reporter Florian Plettenberg in Transfer Upate – die Show. „Es gibt kein Angebot beim FC Bayern, das sie annehmen könnten.“

Mane-Wechsel von zwei Parametern abhängig

Mane wird deshalb mit dem deutschen Rekordmeister am 24. Juli zunächst auf die Asienreise gehen. Unterdessen ist seine Zukunft beim FC Bayern vor allem von zwei Parametern abhängig.

Zum einen, was im Transfer-Poker mit Harry Kane passiert und zum anderen „vielleicht, was Christoph Freund sagt“, so Plettenberg. Der zukünftige Sportdirektor der Bayern und Mane kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Salzburg und „haben auf jeden Fall ein starkes Verhältnis“, weiß der Sky Reporter.

Fakt ist: Das Thema Mane dürfte die Verantwortlichen der Bayern noch ein paar Wochen beschäftigen. Klar ist indes für Plettenberg: „Wenn er wechselt, dann definitiv in die Wüste.“

(Red.)

Bild: Imago