Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Altach in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga war die Welt beim Wolfsberger AC noch in Ordnung. Nach der Niederlage gegen den TSV Hartberg in Runde 7 und dem 3:3 vergangene Woche in Ried, bei dem die Kärntner einen 3:0-Vorsprung aus der Hand gaben (Spielbericht + Video), herrscht aber Enttäuschung im Lager des WAC.

Die Stimmungslage vor dem Duell mit Tabellenführer Salzburg könnte besser sein.