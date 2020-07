David Silva könnte von der Premier League in die Serie A wechseln, wenn seine Laufbahn bei Manchester City nächsten Monat endet. Lazio Rom will Silva angeblich verpflichten. Das berichtet die AS. Der 34-jährige Spanier beendete seine zehnjährige Karriere in England mit dem 5:0-Sieg von City gegen Norwich.

Seine letzten Auftritte für den Verein werden im August in der Champions League stattfinden.

(Red.)

Beitragsbild: Getty