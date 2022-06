Wechselt Salah zu einem PL-Konkurrenten?

via

via Sky Sport Austria

Der Vertrag von Mohamed Salah beim FC Liverpool läuft 2023 aus. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerungen stocken, ein Wechsel im Sommer scheint derzeit aber kein Thema.

Klar ist dagegen offenbar, wo es für den Ägypter hingehen soll, wenn man sich mit den Reds nicht auf einen neuen Kontrakt einigen kann. Wie The Athletic berichtet, will Salah nämlich gerne in der Premier League bleiben und steht damit einem Wechsel zu einem direkten Konkurrenten offen gegenüber.

Das will Liverpool natürlich vermeiden. Laut The Athletic hat es allerdings seit Dezember keine persönlichen Verhandlungen mehr mit der Seite von Salah gegeben. Damals habe man dem Spieler eine 15-prozentige Gehaltssteigerung angeboten, heißt es in dem Bericht mit Bezug auf spielernahe Quellen. Zu wenig, denn Salah sehe sich unter den Top-Sechs-Verdienern im Weltfußball.

Was die Vertragsdauer angeht, soll Salah dagegen Abstriche machen wollen. Demnach wäre der Angreifer mit einem neuen Zweijahresvertrag einverstanden.

(sport.sky.de) / Bild: Imago