Weg frei für Vettel? Perez verlässt Racing Point mit Saisonende

Der mexikanische Formel-1-Pilot Sergio Perez hat am Mittwoch auf Twitter angekündigt, mit Saisonende das Team Racing Point zu verlassen.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020