Wegen Corona-Risiko! Norwegen gegen Israel abgesagt

via Sky Sport Austria

Das freundschaftliche Länderspiel Norwegen gegen Israel ist einige Stunden vor Anpfiff am Mittwochabend abgesagt worden. Das Risiko von Infektionen mit dem Coronavirus sei zu groß, teilte Norwegens Fußball-Verband mit. Die norwegische Gesundheitsbehörde habe dies empfohlen, hieß es. Die Behörde hatte ursprünglich Grünes Licht für das Freundschaftsspiel in Oslo gegeben.

Norwegische Medien berichteten, dass die am Vortag festgestellte Corona-Erkrankung von Israels Stürmer Munas Dabbur mit der Entscheidung zu tun habe. Israels Verband erklärte jedoch, dass dies nicht der Fall sei. Das Team von Trainer Willi Ruttensteiner trifft am Sonntag nun in der Nations League auswärts auf Tschechien. Auch die Tschechen plagen Infektionen mit dem Coronavirus.

