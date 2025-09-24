Wegen Entlassung: Ancelotti rechnet mit Bayern ab

Trainer-Legende Carlo Ancelotti stand zwischen Juli 2016 und September 2017 beim FC Bayern an der Seitenlinie. Nach einer herben Klatsche in der Champions League bei Paris Saint-German hat er den deutschen Rekordmeister verlassen müssen. Knapp acht Jahre später findet Ancelotti deutliche Worte.

„Es war die rücksichtsloseste Entlassung meiner gesamten Karriere“, zitiert die Bild den Startrainer aus seiner neuen Biografie „Der Traum: Wie man die Champions League gewinnt“.

Beim CL-Gruppenspiel in Paris entschied sich Ancelotti damals, „auf unsere in die Jahre gekommene Flügelzange zu verzichten und unsere Verteidiger weiter aufrücken zu lassen, während wir uns überwiegend auf Angriffe durch die Mitte verlegten.“ Dies sei „ein Fehler“ gewesen, schrieb Ancelotti und erläuterte: „Die Balance stimmte nicht, und so konnten sie uns mit ihrem Konterspiel aufmischen. Ihr erstes Tor erzielten sie bereits in der zweiten Minute. Das Endergebnis von 0:3 war Bayerns heftigste Niederlage in dem Wettbewerb seit 21 Jahren.“

Eine Pleite mit Konsequenzen: „Am Tag nach dem Spiel setzte sich der Vereinsvorstand zusammen und kam zu dem Schluss, dass ich das Problem sei“, so der 66-Jährige. Und weiter: „“Die Leistung unserer Mannschaft seit Saisonbeginn erfüllte nicht die Erwartungen, die wir an sie gestellt hatten“, befand [der damalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz] Rummenigge. Die Partie in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten.“

Ancelotti-Trennung nach PSG-Pleite

Am 28. September wurde die Trennung offiziell verkündet. Zehn Spiele waren damals in der noch jungen Saison wettbewerbsübergreifend gespielt, die Bayern gewannen sieben davon und mussten sich zweimal geschlagen geben. Hinzu kam ein Remis. Ancelotti verabschiedete sich mit einer deutschen Meisterschaft, zwei Supercup-Erfolgen und einem Schnitt von 2,28 Punkten pro Spiel aus München.

„Nach meinem Abgang erreichten sie in der Champions League das Halbfinale und scheiterten dort an – raten Sie mal! – Real Madrid“, schrieb Ancelotti weiter. Auf den heutigen Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft folgte erst Interimscoach Willy Sagnol, ehe Trainer-Legende Jupp Heynckes zu den Bayern zurückkehrte. Mit ihm gewannen die Münchner am Ende souverän die deutsche Meisterschaft, verpassten aber den großen Coup in der Königsklasse und den Titel im DFB-Pokal.

