Wegen EURO 2024: Bundesliga gibt Spielplan-Änderungen bekannt

Die erfolgreiche Qualifikation des ÖFB-Teams für die EURO 2024 hat auch Auswirkungen auf den Terminplan in der ADMIRAL Bundesliga. Um dem Team eine möglichst optimale Vorbereitung mit genügend Vorlaufzeit für die EM-Endrunde in Deutschland zu ermöglichen, ist der ÖFB mit dem Wunsch nach einer Adaptierung des Rahmenterminplans mit einem früheren Saisonende in der heimischen Meisterschaft an die Bundesliga und ihre Klubs herangetreten.

Liga und Klubs haben dem Wunsch des ÖFB entsprochen und sind zu folgenden Beschlüssen gekommen:

Der Saisonstart im UNIQA ÖFB Cup und in der ADMIRAL Bundesliga wird im Februar um eine Woche auf den 9./10./11. Februar vorverlegt: Das Cup-Viertelfinale findet damit am ersten Februar-Wochenende statt.

Die darauffolgenden Runden wandern jeweils einen Termin nach vorne, die Meisterschaft kann damit ebenfalls eine Woche früher als ursprünglich geplant beendet werden. Die 32. und letzte Runde der ADMIRAL Bundesliga findet am Sa./So., den 18./19.05. statt.

Das Europacup-Playoff wird an folgenden Tagen stattfinden:

Halbfinale: Do, 23.05.

Finale: So, 26.05. und Do, 30.05.

Sollte das Halbfinale im Europacup-Play-off zwischen zwei Teams aus der Qualifikationsgruppe ausgetragen werden, gibt es mit 21./24./28.05. eine weitere mögliche Termin-Variante für das Europacup-Play-off. Diese Variante ist abhängig von den Cupfinalteilnehmern und deren Platzierung in der Meisterschaft. Die endgültige Terminierung findet bis Ende April statt.

Der Rahmenterminplan für die Saison 2023/2024 im Überblick

Quelle: ÖFBL/ Bild: GEPA