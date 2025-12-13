Wegen Fan-Ausschreitungen: Messi bricht Stadiontour in Indien ab

Aufgrund von chaotischen Zuständen und Ausschreitungen wütender Fans hat Fußball-Superstar Lionel Messi eine Stadiontour in Indien nach kurzer Zeit abgebrochen. In Kolkata war der 38-Jährige im Rahmen seiner „G.O.A.T Tour“ durch das Salt Lake Stadion gelaufen. Tausende Fans hatten Tickets gekauft, um den Argentinier zu sehen, doch sie waren über die Organisation erzürnt.

Messi, der die dreitägige Tour gemeinsam mit seinen Teamkollegen Rodrigo de Paul und Luis Suárez von Inter Miami absolviert, bewegte sich in einer großen Menschentraube über die Tartanbahn des Spielfelds. Aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen hatten die Zuschauer Mühe, einen Blick auf ihn zu erhaschen. Viele Fans stürmten das Spielfeld, andere rissen die Stadionbestuhlung aus ihrer Verankerung und zerstörten Banner und Zelte. Auch Wasserflaschen wurden in Richtung des Spielfelds geworfen. Messi verließ das Stadion früher als erwartet.

„Ich entschuldige mich aufrichtig bei Lionel Messi sowie bei allen Sportliebhabern und seinen Fans für den bedauerlichen Vorfall“, schrieb die westbengalische Ministerpräsidentin Mamata Banerjee in einem Beitrag auf X und fügte hinzu, dass sie eine Untersuchung des Vorfalls angeordnet habe. Sie sei „traurig“ und „schockiert“.

Javed Shamim, ein hochrangiger Polizeibeamter des Bundesstaates, teilte Reportern mit, dass der „Hauptorganisator“ der Veranstaltung festgenommen worden sei. Details nannte er nicht.

Bevor das Chaos ausgebrochen war, enthüllte Messi in Kolkata eine 21 Meter hohe Statue, die ihn mit dem Weltmeisterpokal in den Händen zeigt. In den kommenden Tagen wird der achtmalige Ballon-d’Or-Gewinner noch in den Städten Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi erwartet. In der indischen Hauptstadt soll Messi laut Indian Times Premierminister Narendra Modi treffen.

Auf der Tour wird es zudem die „Hola Messi“-Fanzone geben, in der die Anhänger von „La Pulga“ (Spanisch für Floh) eine lebensgroße Messi-Figur auf einem Thron und eine Nachbildung seiner großen Trophäensammlung bestaunen können.

(SID) / Foto: IMAGO