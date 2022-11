Wegen Hitze in Katar: Wales muss Training verschieben

Die Fußballnationalmannschaft von Wales hat schon vor WM-Beginn auf die große Hitze in Katar reagiert.

Statt um 13.30 Uhr Ortszeit und damit in der Mittagshitze zu trainieren, sollen Gareth Bale und Co. nun um 16.00 Uhr am Nachmittag ihre Einheiten absolvieren. „Hoffentlich wird es dann etwas kühler. Wir schwitzen ja schon, wenn wir nur um das Hotel herumgehen“, sagte Offensivspieler Mark Harris. „Wir kennen diese Hitze nicht“, fügte Harris an.

Spätestens im zweiten Gruppenspiel gegen Iran, das um 13.00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, wird der EM-Halbfinalist von 2016 der Mittagshitze aber nicht mehr entkommen.

(APA)

Bild: Imago