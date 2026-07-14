Wegen Klopp: Treffen zwischen DFB und Red Bull in München

Das Werben um Jürgen Klopp geht in die entscheidende Phase. Nach der „Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages“ hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun mit Red Bull um eine Lösung gerungen.

Teilnehmer Hans-Joachim Watzke bestätigte dem SID am Dienstagabend ein Gespräch der DFB-Spitze mit Verantwortlichen des bisherigen Arbeitgebers von Klopp in München. Er werde dazu allerdings ansonsten „keine Angaben“ machen, teilte der DFB-Vizepräsident mit. Ob es eine Verbandsmeldung dazu geben wird, ist offen.

Bei dem Treffen ging es um die Frage, unter welchen Bedingungen der Wunsch-Bundestrainer Klopp aus seinem bis 2029 laufenden Vertrag als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull aussteigen kann. Zuletzt hieß es, der 59-Jährige könne dem Brause-Giganten möglicherweise als Berater erhalten bleiben. Eine millionenschwere Ablöse will sich der DFB ersparen.

Der Verband mit den Verhandlungsführern Neuendorf und Watzke hat sich mit Klopp bereits in der vergangenen Woche in New York auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Es gab ein offensichtlich erfolgreiches Treffen am Flughafen John F. Kennedy mit Klopp und dessen Berater Marc Kosicke. Der DFB äußerte sich anschließend „zuversichtlich, dass die Verhandlungen letztlich erfolgreich abgeschlossen werden können“ – allerdings „vorbehaltlich einer Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull“. Diese soll spätestens bei abschließenden Gesprächen zwischen Klopp und dessen Boss Oliver Mintzlaff erneut in den USA noch in dieser Woche erfolgen.

Dann wäre Klopp frei und beim DFB unterschriftsbereit für die Nachfolge von Julian Nagelsmann, der nach dem abermaligen WM-Desaster zurückgetreten war. Klopps offizielle Vorstellung wäre Anfang der kommenden Woche denkbar, bis zum WM-Finale am Sonntag ist er noch als Experte für MagentaTV im Einsatz. Das erste Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer steht am 24. September in Amsterdam im Rahmen der Nations League gegen die Niederlande an.