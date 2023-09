Wegen Palhinha: FC Bayern erhält offfenbar Konkurrenz

Palhinha sollte der von Thomas Tuchel gewünschte rein defensive Sechser im Bayern-Kader werden. Der Portugiese war am Deadline Day (Freitag, 01. September) bereits in München auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße und absolvierte den Medizincheck. Allein das Go aus Fulham fehlte. Die Cottagers fanden keinen adäquaten Ersatz mehr, der Deal platzte und Palhinha musste zurück nach London.

Möglicherweise gibt es schon im Winter ein Wiedersehen. Denn auf Palhinha angesprochen hatte Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen am Sky Mikrofon bereits am Samstagabend gesagt: „Schauen wir mal. Man sieht sich meistens zweimal im Leben.“

Wie das für gewöhnlich gut informierte englische Medium The Athletic nun berichtete, zeigt aber auch Manchester United Interesse an Palhinha. Trainer Erik ten Hag sei ein Fan von Palhinhas Spielweise, heißt es.

Palhinha war erst 2022 für 20 Millionen Euro von Sporting Lissabon zum FC Fulham gewechselt, hat bei den Londonern noch einen Vertrag bis 2027.

