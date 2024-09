Wegen ter-Stegen-Ausfall: Barca droht Torwart-Ärger

Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Deco wollen einem Medienbericht zufolge eine Grundsatzentscheidung nach der schweren Knieverletzung von Stammtorwart Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona treffen. Laut Mundo deportivo kommt es heute zu einem Gipfeltreffen, um alle Möglichkeiten zu prüfen, nachdem feststeht, dass der deutsche Kapitän der Katalanen monatelang ausfällt.

Entweder soll ein derzeit vereinsloser Keeper kurzfristig engagiert werden oder ter Stegens Ersatzmann Inaki Pena bekommt das Vertrauen. Und dann könnten die Katalanen während der Transferperiode im Januar einen Torwart auch mit langfristiger Perspektive holen. „Die Flut an Namen von arbeitslosen Torhütern“, die in den vergangenen Stunden auftauchten, hätte Pena allerdings verärgert, schrieb das Sportblatt As. Der 25-Jährige, geboren in Alicante, aber seit 2012 beim FC Barcelona sei „heiß“. Er warte in aller Ruhe auf seine Chance.

As geht davon aus, dass Pena in den drei Monaten bis zur Wechselperiode im Tor stehen wird – „wenn es keine Überraschung gibt“. Gehandelt wurden in spanischen Medien schnell einige Namen. Allesamt Torhüter, die aktuell theoretisch problemlos zu bekommen wären, weil sie keinen Verein haben. Darunter ist neben dem 37 Jahre alten ehemaligen Real-Madrid-Keeper Keylor Navas – zuletzt Paris Saint-Germain – auch Loris Karius. Der 31 Jahre alte Deutsche stand bis Ende Juni bei Newcastle United unter Vertrag.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago