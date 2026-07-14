Wegen WM: Erstes Ligaspiel von Real Madrid verschoben

Die WM begann ohne einen spanischen Nationalspieler von Real Madrid, dennoch wird jetzt der Saisonauftakt der Königlichen in La Liga verschoben – wegen ihrer WM-Spieler. Erst am 22. August gibt Trainer José Mourinho sein Liga-Comeback bei Real, im Auswärtsspiel bei Espanyol Barcelona.

Das ursprünglich für das Wochenende am 15./16. August geplante Heimspiel gegen Real Sociedad San Sebastian findet am 26. August statt, wie die Liga am Dienstag mitteilte.

Im WM-Halbfinale in den USA stehen noch fünf Real-Profis auf dem Platz: Kylian Mbappé, Aurélian Tchouaméni und Ibrahima Konaté spielen mit Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) gegen Spanien und Neuzugang Marc Cucurella. Am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ) ist Jude Bellingham mit England gegen Titelverteidiger Argentinien im Einsatz. Statt daheim in der Liga soll Real am 16. August nach Sky-Informationen beim Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 zum 25-jährigen Jubiläum der Arena in Gelsenkirchen antreten.

Auch Barca beginnt später

Auch der FC Barcelona beginnen eine Woche später als geplant. Dem Auswärtsspiel am 23. August beim FC Elche folgt der verschobene Heimauftakt am 27. August gegen Athletic Bilbao. Barca stellt zehn WM-Halbfinalisten, davon in Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric García und Joan García acht in Spaniens Team, hinzu kommen Jules Koundé (Frankreich) und Neuzugang Anthony Gordon (England).

Deutlich früher muss dagegen Atlético Madrid ran, das immerhin mit neun Spielern im Halbfinale vertreten ist, fünf davon bei Argentinien. Am 19. August ist der FC Malaga der Auftaktgegner.