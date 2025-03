Weil Bolivien patzt: Titelverteidiger Argentinien für WM qualifiziert

Der dreimalige Fußball-Weltmeister Argentinien ist als nächste Nation für die WM 2026 qualifiziert.

Noch vor dem Spiel gegen den Erzrivalen Brasilien durften sich die Argentinier über ihr WM-Ticket freuen, weil Bolivien im Estadio Municipal El Alto gegen Uruguay nicht über ein 0:0 hinauskam.

In der südamerikanischen Qualifikationsgruppe liegt Argentinien mit 28 Punkten aus 13 Spielen an der Tabellenspitze und wird somit mindestens Sechster, was zur WM-Qualifikation reicht. Von zehn Mannschaften sind die besten sechs bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Bolivien bleibt vier Spieltage vor Schluss vorerst Siebter und würde an den interkontinentalen Playoffs teilnehmen.

2026 kann Argentinien nach Italien und Brasilien als erst dritte Nation überhaupt den WM-Titel erfolgreich verteidigen. Nach den Erfolgen 1978 und 1986 gewann das Team von Weltmeister-Trainer Lionel Scaloni 2022 das Turnier in Katar. Es ist die insgesamt 19. WM-Teilnahme, seit 1974 waren die Südamerikaner bei jeder Endrunde qualifiziert.

Wenige Stunden zuvor hatte sich bereits Iran qualifiziert. Insgesamt sind bereits vier Teams über den sportlichen Weg bei der Fußball-WM dabei. Auch Japan und Neuseeland haben das WM-Ticket schon sicher. Die drei Gastgebernationen sind automatisch für die Endrunde (11. Juni bis 19. Juli 2026) qualifiziert, erstmals nehmen 48 Teams an der WM teil.

(SID) / Bild: Imago