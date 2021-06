Weimann drückt ÖFB-Team im Wembley-Stadion die Daumen

Österreichische Fan-Massen wie bei der EURO 2016 in Frankreich sind bei der diesjährigen Fußball-EM kein Thema. Die Corona-Pandemie macht eine Anreise aus der Alpenrepublik nach London zum Achtelfinale zwischen dem ÖFB-Team und Italien praktisch unmöglich. Daher wird die Unterstützung für die ÖFB-Auswahl am Samstag im Wembley-Stadion überwiegend von in Großbritannien lebenden Auslands-Österreichern kommen – wie etwa von Andreas Weimann.

Der frühere Teamspieler ließ sich von Marcel Sabitzer Karten für die Partie hinterlegen und hofft auf einen Überraschungssieg seiner Landsleute. “Wir sind zwar klarer Außenseiter, aber in einem Spiel kann immer etwas passieren. Außerdem haben die Italiener keinen Heimvorteil mehr”, sagte Weimann der APA. Die “Squadra Azzurra” hat ihre drei Gruppenspiele in Rom bestritten und muss nun erstmals im Turnierverlauf reisen.

Mit den bisherigen EM-Leistungen des ÖFB-Teams zeigte sich der Wiener zufrieden. “Gegen Nordmazedonien hat jeder den Sieg erwartet, gegen die Holländer war es schwierig und gegen die Ukraine haben sie sehr gut gespielt, vor allem in der ersten Hälfte”, erklärte Weimann.

Der 29-Jährige wohnt mit seiner aus England stammenden Frau und den beiden Kindern in der Nähe von Birmingham. Am Freitag reist er gemeinsam mit seiner Gattin nach London, um den Hochzeitstag zu feiern. Zum Spiel wird ihn seine Partnerin eher nicht begleiten. “Ich glaube nicht, dass sie dieses Match so interessiert”, schmunzelte Weimann.

Der Offensivspieler erlitt im vergangenen Oktober einen Kreuzbandriss, ist mittlerweile aber wieder fit. Am kommenden Montag beginnt für Weimann das Vorbereitungstraining mit seinem Club Bristol City. Der 14-fache ÖFB-Internationale, der sein letztes Länderspiel im März 2015 beim Heim-1:1 im Test gegen Bosnien-Herzegowina absolvierte, hat seinen Vertrag beim englischen Zweitligisten erst vor wenigen Wochen um drei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr verlängert.

(APA)

Bild: Imago