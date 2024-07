Weißhaidinger in Hengelo Dritter

Weltrekordler Mykolas Alekna aus Litauen hat am Sonntag bei den FBK Games in Hengelo den Diskusbewerb mit rausgeknallten 69,07 m im ersten Versuch gewonnen. Hinter dem Australier Matthew Denny (68,17) wurde bei strömendem Regen Lukas Weißhaidinger mit 66,82 Dritter.

Der EM-Silbermedaillengewinner aus Oberösterreich begann mit zwei Fehlversuchen, 65,41 m brachten ihn im dritten Durchgang auf Platz drei. Seine Bestweite an diesem Tag erzielte er im letzten Versuch.

Für Weißhaidinger war es der letzte Wettkampf vor den Olympischen Spielen. „Ich bin mit der Weite absolut zufrieden, habe ja noch am Freitag relativ intensiv trainiert. Ich hatte keine eigenen Regenschuhe dabei, habe mich trotzdem – nach zwei ungültigen Versuchen – ganz gut in den Wettkampf hineingefunden“, sagte der 32-Jährige. „Technisch war der letzte Wurf richtig gut, wir sind am richtigen Weg“, lautete die erste Analyse von Trainer Gregor Högler.

(APA) / Artikelbild: Imago