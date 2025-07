Weißhaidinger und Hudson als Favoriten in Eisenstadt

Am Mittwoch (ab 17.00 Uhr) geht in Eisenstadt das traditionell am besten besuchte Leichtathletik-Ein-Tages-Meeting in Österreich in Szene. Für Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist es einer seiner „absoluten Lieblingswettkämpfe“, wie der Oberösterreicher sagte. Am Start ist unter anderem auch Speerwerferin Victoria Hudson, die auf ihren bereits fünften Saisonsieg in Folge abzielt.

„Noch bin ich nicht in absoluter Top-Form, umso mehr, weil ich wegen leichten Rückenproblemen gut sechs Wochen kein richtiges Wurftraining absolvieren konnte. Bis zum Saisonhöhepunkt, der WM in Tokio Mitte September, bleiben knapp zwei Monate Zeit“, erklärte Weißhaidinger vor dem Meeting. Eisenstadt ist für den 33-Jährigen sein fünfter Saisonstart, die Saisonbestleistung stellte er zuletzt bei der Team-EM in Marburg mit 64,88 m auf.

Weißhaidinger will in Eisenstadt neue Saisonbestleistung

„In Eisenstadt ist sicher eine neue Saisonbestleistung, im Idealfall eine Weite um die 66 m, möglich“, sagte er. Der Diskusbewerb der Männer ist für 20.35 Uhr angesetzt. 2021 und 2022 hatte Weißhaidinger jeweils einen neuen ÖLV-Rekord im Burgenland aufgestellt.

Speerwurf-Europameisterin Hudson hat einen fulminanten Start in die Saison hinter sich, der ihr auch die neue ÖLV-Rekordmarke von 67,76 m einbrachte. „Jetzt weiß ich, dass ich – wenn ich den Speer gut treffe – immer für große Weiten reif bin. Das ist ein sehr gutes Gefühl“, sagte die Niederösterreicherin. In Eisenstadt musste sich Hudson bisher erst einmal, im Jahr 2023, mit Rang drei begnügen, sonst gewann sie ungefährdet. Damit ist auch in diesem Jahr zu rechnen. Die Speer-Konkurrenz geht ab 18.44 Uhr über die Bühne.

(APA) / Bild: GEPA