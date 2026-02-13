Weissman bei Blau-Weiß gegen WAC im Fokus

Die Linzer brauchen im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis. Der letzte Ligasieg datiert vom 4. Oktober (1:0 bei der Austria), danach folgten acht Niederlagen bei einem Remis, zuletzt gab es ein 0:1 in Altach. Gegen den WAC soll nun Zählbares her. „Wir wissen, was uns erwartet, das ist eine spielstarke Mannschaft. Wir wollen defensiv dagegenhalten und zuhause so viele Akzente setzen, dass wir am Ende drei Punkte mitnehmen können“, sagte Neo-Coach Michael Köllner, dessen Stürmer Shon Weissman im Duell mit seinem Ex-Club im Fokus steht.

WAC-Coach Ismail Atalan muss in Linz auf die gesperrten Marco Sulzner und Rene Renner sowie Neuzugang Jessic Ngankam, der sich bei seinem Debüt eine Muskelverletzung zuzog, verzichten. Dafür stehen Routinier Alessandro Schöpf und Verteidiger Mamadou Diabate wieder zur Verfügung. Fraglich sind die angeschlagenen Donis Avdijaj und Dominik Baumgartner. „Donis beißt auf die Zähne. Es ist keine schöne Situation, aber wir hoffen, dass es klappt“, sagte Atalan. „Bei Baumgartner müssen wir gucken, er hat vorgestern mit der Hüfte Probleme bekommen.“

