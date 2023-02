Weissman, Kayode & Baden Frederiksen: Neue Vereine für Ex-Bundesliga-Stürmer

Kurz vor dem Ende der Transferzeit wechseln auch drei ehemalige Bundesliga-Torjäger ihre Teams: Ex-WAC-Stürmer Shon Weissman, der ehemalige Austria-Offensivspieler Olarenwaju „Larry“ Kayode sowie der frühere WSG-Profi Nikolai Baden Frederiksen werden allesamt verliehen.

Weissman wechselt von Real Valladolid eine Liga tiefer zum FC Granada und verlässt damit den Verein, dem Ex-Goalgetter Ronaldo als Eigentümer und Präsident vorsteht. Weissman schloss sich im August 2020 Valladolid an, seitdem erzielte er in 92 Spielen 30 Treffer. Sollte er bei Granada überzeugen, könnten ihn die Andalusier ab Sommer fix verpflichten. In seiner Wolfsberger Ära glänzte der Israeli mit 37 Treffern in 40 Pflichtspielen.

VIDEO: Fünf Treffer-Highlights von Shon Weissman

Weitaus mehr Arbeitgeber hatte Ex-Austrianer Kayode seit seiner zweijährigen Zeit in Wien (37 Tore in 85 Matches). Auf einen kuriosen Transfer zu Manchester City folgte eine sofortige Leihe zu Girona sowie später ein fixer Abgang zu Shakhtar Donezk. Die Ukrainer leihen den vierfachen nigerianischen Teamspieler nun zum dritten Mal in die Türkei aus: Nach Stationen bei Gaziantep FK und Sivasspor läuft Kayode demnächst für Ümraniyespor auf.

VIDEO: Die schönsten Tore von Larry Kayode

Ex-WSG-Stürmer Baden Frederiksen wird indes mittels einer zwölfmonatigen Leihe nach Ungarn transferiert: Der Ex-Juniorenteamspieler Dänemarks, der in 32 Spielen 18 Mal für die Tiroler traf, verstärkt ab sofort Ferencvaros Budapest, nachdem er in dieser Saison erst zwei Treffer für Vitesse Arnheim erzielen konnte. Sein neuer Coach hat, ähnlich wie der Offensivspieler, gute Erinnerungen an Tirol: Stanislav Cherchesov, dreimaliger Meister mit dem FC Tirol, coacht „Fradi“ seit über einem Jahr.

VIDEO: Herrlicher Volley-Treffer von Baden Frederiksen

(Red.)

Beitragsbild: Imago.