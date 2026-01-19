Weiter ohne Pöltl: Raptors verlieren bei Lakers

Für die Toronto Raptors hat eine Serie von fünf Auswärtsspielen in Folge gegen Teams der Western Conference in der National Basketball Association (NBA) mit einer Niederlage begonnen.

Die Kanadier, die seit mittlerweile vier Wochen auf den Wiener Jakob Pöltl verzichten müssen, verloren am Sonntag gegen die Los Angeles Lakers 93:110. Scottie Barnes erzielte 22 Punkte. Für die Raptors geht es am Dienstag in San Francisco bei den Golden State Warriors weiter.

Bei den Lakers waren Luka Doncic und Deandre Ayton mit je 25 Zählern die erfolgreichsten Werfer. LeBron James steuerte 24 Punkte bei. Kevin Durant schrieb größere Schlagzeilen, er setzte sich in der Allzeit-Scorerwertung der NBA auf Platz sechs. Der 37-Jährige erzielte beim 119:110 der Houston Rockets gegen die New Orleans Pelicans 18 Punkte und schraubte sein Konto damit auf 31.562. Er überholte den Deutschen Dirk Nowitzki, der es in seiner Karriere auf 31.560 Zähler brachte.

Memphis revanchiert sich in London an Orlando

Revanche gelungen: Drei Tage nach dem 111:118 in Berlin entschieden die Memphis Grizzlies das zweite Duell mit Orlando Magic bei den NBA Europe Games 2026 für sich. Das Team aus Tennessee gewann in London 126:109. Es war das zehnte Spiel in der regulären Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, das an der Themse ausgetragen wurde.

Das Aufeinandertreffen entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit. Die Grizzlies dominierten vom Start weg und gaben im Gegensatz zu Berlin die Führung nicht aus der Hand. Sie durften in der Arena in North Greenwich auch wieder auf Ja Morant setzen, der sechs Partien verletzungsbedingt verpasst hatte. Der viel bejubelte zweifache All-Star stellte sich beim Comeback auch gleich wieder als Topscorer ein. Er erzielte 24 Punkte. Orlando wurde von Anthony Black mit 19 Zählern angeführt.

