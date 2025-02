Weiter ohne Pöltl: Raptors verlieren gegen Miami Heat

Die Verletzungspause von Jakob Pöltl wegen einer Hüftprellung dauert auch nach dem All-Star-Wochenende in der National Basketball Association (NBA) an. Ohne den 29-jährigen Center haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) gegen Miami Heat 111:120 n.V. verloren. Der Wiener fehlte zum sechsten Mal in Folge bzw. zum elften Mal im Verlauf der Saison.

Im zweiten von vier Heimspielen hintereinander waren die Kanadier über weite Strecken zurückgelegen, jedoch mit drei Zählern Vorsprung in die Schlussminute gegangen. Nach dem Ausgleich zum 107:107 entschied erst die Extraperiode das Duell. Und da hatte Miami mit 13:4 ganz klar den längeren Atem. RJ Barrett mit 29 bzw. Tyler Herro mit 28 Punkten waren die besten Werfer der Begegnung.

Ohne den österreichischen Center Pöltl haben die Raptors in der laufenden Saison bisher nur eine Partie gewonnen. Nächster Gegner sind am Sonntag die Phoenix Suns.

Pöltl fällt mit Raptors zurück – Spitzenduo gewinnt

In einem Spitzenspiel der Eastern Conference ließen die Cleveland Cavaliers den New York Knicks nicht den Funken einer Chance und gewannen 142:105. Donovan Mitchell führte den NBA-Leader beim sechsten Sieg in Folge mit 27 Punkten an.

Oklahoma City Thunder hat nach einem 130:107 bei Utah Jazz nur einen Sieg (45:10) weniger als die „Cavs“ (46:10) zu Buche stehen. Shai Gilgeous-Alexander verbuchte 21 Zähler. Auf dem Weg ins Playoff sind die Detroit Pistons. Das 125:110 bei Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs war der fünf Erfolg hintereinander. Cade Cunningham erzielte 25 Punkte für den Sechsten im NBA-Osten.

(APA) / Bild: Imago