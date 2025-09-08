Weitere Strafe nach Eklat: MLS-Sperre für Suarez

Wegen seines Ausrasters nach dem verlorenen Leagues-Cup-Finale gegen die Seattle Sounders (0:3) ist Luis Suarez von der Major League Soccer (MLS) für drei Spiele gesperrt worden.

Dies teilte die MLS mit. Der Teamkollege von Lionel Messi bei Inter Miami hatte einen gegnerischen Funktionär angespuckt, dafür war er bereits mit einer Sperre von sechs Spielen des League Cups belegt worden.

Suarez fehlt bei September-Matches

Der Routinier fehlt damit in den MLS-Partien beim FC Charlotte (13. September), gegen die Sounders (16. September) und gegen D.C. United (20. September). Aufseiten Seattles wurde Seattles Staffmitglied Steven Lenhart die Akkreditierung für die laufende Saison entzogen. Er darf sich im Stadion nur auf der Tribüne aufhalten.

