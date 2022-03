Weiterer ÖFB-Teamspieler positiv auf Corona gestestet

via

via Sky Sport Austria

Das ÖFB-Team verzeichnet einen weiteren Ausfall für das Testspiel am Dienstagabend gegen Schottland. Hoffenheim-Legionär Stefan Posch wurde am Montag per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet, nachdem ein zeitgleich durchgeführter Antigen-Test noch negativ ausgefallen war.

Alle weiteren Spieler haben laut dem ÖFB negative Testergebnisse erhalten. Am Sonntag wurde bereits das positive Resultat von Louis Schaub bekannt. Es war der erste Corona-Fall während eines Lehrgangs des ÖFB-Teams.

Torhüter Heinz Lindner und Stürmer Michael Gregoritsch mussten das Abschlusstraining wegen leichter Erkältungssymptome auslassen.

