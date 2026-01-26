Weiterhin ohne Pöltl: Toronto gewinnt bei NBA-Leader Oklahoma City

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit einem 103:101 bei NBA-Leader Oklahoma City Thunder überrascht. Die Kanadier – weiterhin ohne Jakob Pöltl – gewannen zum vierten Mal in Folge und sind vorerst wieder Dritter der Eastern Conference. Der Titelverteidiger musste zum zweiten Mal hintereinander als Verlierer vom Parkett, weist mit 37:10-Siegen aber nach wie vor die beste Bilanz aller Teams auf.

In einer Partie, in der weder „OKC“ noch Toronto mehr als sieben Punkte an Vorsprung herausholten, fiel die Entscheidung erst im Finish. Die Gäste verwandelten ein 95:97 in den letzten zwei Minuten noch in den Sieg. Alle acht Zähler gingen dabei auf das Konto von Immanuel Quickley. Der Guard war mit 23 Punkten auch der Topscorer der Raptors, die am Mittwoch die New York Knicks im direkten Duell um den dritten Platz im NBA-Osten empfangen.

Absagen in Memphis und Milwaukee wegen Wintersturms

Die Detroit Pistons feierten einen ungefährdeten 139:116-Erfolg gegen die Sacramento Kings. Cade Cunningham erzielte 29 Punkte für den Leader der Eastern Conference. Die Partien Memphis Grizzlies gegen Denver Nuggets und Milwaukee Bucks gegen Dallas Mavericks wurden wegen eines Wintersturms in weiten Teilen der USA abgesagt. Nachtragstermine standen zunächst nicht fest.

