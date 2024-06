Weitschusstore voll in Mode! Die EM-Trends

Weitschusstore sind bei dieser EM voll im Trend. Elf der 34 Treffer des 1. Gruppenspieltags wurden von außerhalb des Strafraums erzielt. Bei den Stürmer-Stars herrscht hingegen Torflaute. Sky zeigt die bisherigen Trends der EM.

Florian Wirtz schloss präzise kurz hinter der Strafraumgrenze ab und traf links unten, Emre Can zirkelte den Ball überlegt in die rechte Ecke und setzte den Schlusspunkt für die deutsche Nationalmannschaft beim 5:1-Sieg gegen Schottland. Der Trend des EM-Auftaktspiels sollte sich fortsetzen.

Am Dienstag traf Arda Güler beim Spiel Türkei gegen Georgien aus 26 Metern wunderschön in den Winkel, und sein Teamkollege Kerem Akturkoglu schob den Ball zum 3:1 ins leere Tor. Auch Tschechiens Lukas Provod ließ sich nicht lumpen und traf mit einem perfekten Rechtsschuss aus der Distanz zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Portugal.

Elf von außerhalb des Strafraums erzielte Treffer in den zwölf Partien des 1. Gruppenspieltags sind mit 0.92 Weitschusstoren pro Spiel klarer Höchstwert seit der EM 1980*. Mert Müldürs Traum-Volley gegen Georgien zählte nicht einmal dazu, der Schütze stand innerhalb der „Box“.

35 Prozent der bei der EM 2024 erzielten Tore (Eigentore ausgenommen) fielen von außerhalb des Strafraums – bisheriger Bestwert über eine gesamte EM mit anteilig 25 Prozent Weitschusstoren (8 von 32) gab es bei der EURO 1992.

Dem gegenüber steht die Anzahl an abgegebenen Weitschüssen pro Spiel, die bei der aktuellen EM 9.6 beträgt – einzig bei der Endrunde 2021 waren es weniger (9.1 Weitschüsse pro Spiel).

Eigentor-Quote so hoch wie nie

In den bisherigen zwölf absolvierten Spielen der EM 2024 gab es drei Eigentore – Antonio Rüdiger (gg. Schottland), Max Wöber (gg. Frankreich) und Robin Hranac (gg. Portugal). Somit fällt bei der laufenden EM im Schnitt in jedem vierten Spiel ein Eigentor beziehungsweise es passieren 0.25 Eigentore pro Spiel – noch nie war die Quote an Eigentoren bei einer EM-Endrunde so hoch wie aktuell.

Tiefstwert bei Zweikämpfen pro Spiel

● Die EM 2024 begann unschön, als Schottlands Ryan Porteous im Eröffnungsspiel den deutschen Kapitän Ilkay Gündogan mit gestreckten Beinen am Fußgelenk hart traf. Der Verteidiger der Schotten sah richtigerweise glatt rot und musste sein EM-Debut frühzeitig beenden. Doch unfair ist die EM 2024 trotz dieses Starts nicht.

● Pro Spiel der laufenden EM 2024 kommt es zu 21,2 Spielunterbrechungen auf Grund von Fouls – nie wurde bei einer EM im Schnitt pro Partie so wenig gefoult.

● Im Schnitt kommt es bei der laufenden EM zu 87 Zweikämpfen pro Spiel – erstmals so wenige im Schnitt bei einer EM. Tiefstwert zuvor waren 90 Zweikämpfe pro Spiel bei der EM 2012.

Ladehemmung bei den Stürmern

● Auch im 12. Spiel der laufenden EM konnte sich kein Spieler doppelt in die Torschützenliste eintragen. So endet der erste Gruppenspieltag aller Mannschaften mit einer Vielzahl an Führenden der Torjägerliste der EM 2024, die alle bei einem Treffer stehen. Und Topstürmer wie Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo oder Harry Kane warten allesamt noch auf ihren ersten Treffer bei der EM 2024.

● Zum ersten Mal in der Geschichte von Europa- und Weltmeisterschaften wurden die ersten 31 Tore des Turniers (Eigentore ausgeschlossen) von 31 verschiedenen Spielern erzielt. Vielfalt!

● Letztmals wurde der erste Spieltag einer EM -Gruppenphase ohne Doppeltorschützen bei der EM 2016 beendet.

Cristiano Ronaldo mit einer Bestmarke

Der Spieler mit den bisher meisten abgegebenen Schüssen auf das gegnerische Tor ist Cristiano Ronaldo mit 3 (alleiniger Höchstwert). Den Höchstwert an Schüssen (inkl. geblockter Schüsse) teilt sich der Portugiese mit Cody Gakpo, Marcus Thuram und Christian Eriksen (allesamt 5).

* (alle Daten seit 1980, seitdem Opta alle Daten detailliert erfasst hat)

(sport.sky.de)/Bild: GEPA