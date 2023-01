Weltcup in Laax: Gasser-Lebensgefährte Millauer zieht ins Slopestyle-Finale ein

Bevor seine Langzeit-Lebensgefährtin Anna Gasser am Freitag an der Reihe ist, ist Clemens Millauer beim Slopestyle-Weltcup in Laax ins Finale vorgesprungen.

Der Oberösterreicher, der zuletzt am Kreischberg an der Quali-Hürde im Big Air gescheitert war, zog dank 79,50 Punkten ins Zwölferfinale der Männer ein. „Für ein gutes Ergebnis im Finale werden aber sicher noch schwierigere Tricks notwendig sein“, wusste Millauer.

Gasser reiste nach ihrem Big-Air-Triumph am Kreischberg voller Selbstvertrauen zum ersten Slopestyle-Event der Saison in die Schweiz. „Ich möchte natürlich auch im Slopestyle vorne mitmischen, wobei auch die äußeren Bedingungen eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil es bei Neuschnee in Laax mit dem Speed bei den Sprüngen immer sehr knapp ist“, erklärte die zweifache Olympiasiegerin, die am Freitag durch die Quali muss. Die Finali finden am Samstag ab 13.15 statt.

(APA)/Bild: GEPA