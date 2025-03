Weltcupfinale in Sun Valley: Startliste für den Frauen-RTL

Am heutigen Dienstag (ab 16:30 Uhr) steht beim Weltcupfinale in Sun Valley (USA) der letzte Riesentorlauf der Frauen in dieser Saison an. Hier die Startliste.

Das Rennen eröffnet die italienische Weltcup-Dominatorin Federica Brignone, die im Kampf um die RTL-Kristallkugel knapp hinter der Australierin Alice Robinson liegt. Direkt danach folgt Lara Gut-Behrami mit Startnummer zwei. Die Schwedin Sara Hector geht mit Startnummer vier ins Rennen, bevor die Weltcup-Führende Robinson als Siebte startet.

Aus österreichischer Sicht beginnt Julia Scheib mit Startnummer neun als erste ÖSV-Läuferin. Zudem gehen Stephanie Brunner (21.) und Katharina Liensberger (26.) für Österreich an den Start.

Foto: GEPA