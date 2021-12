Die japanischen Skisprung-Weltcups in Sapporo und Zao sind erneut wegen der Coronavirus-Pandemie und den lokalen Maßnahmen zur Eindämmung abgesagt worden.

Das bestätigte der Internationale Skiverband (FIS) am Samstag. Bei den Frauen waren am 8. und 9. Jänner (Sapporo) sowie am 13. und 14. Jänner (Zao) Wettbewerbe angesetzt. Die Männer sollten zwischen 20. und 23. Jänner in Sapporo springen. Die FIS bemühe sich derzeit um Ersatzbewerbe.

(APA)/Bild: GEPA