Weltmeister Tschechien siegt gegen Vize Schweiz – USA & Schweden gewinnen deutlich

Der Vizeweltmeister startete furios, dann drehte der Titelverteidiger auf und jubelte am Ende: In der turbulenten Neuauflage des Vorjahresfinales setzte sich bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark Weltmeister Tschechien in Herning mit 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung gegen die Schweiz durch.

Christian Marti (2.) und Damien Riat (18.) brachten die Schweizer mit 2:0 in Führung. Doch 19 Sekunden vor der ersten Drittelpause verkürzte Matej Stransky auf Zuspiel des NHL-Stars David Pastrnak für den Weltmeister. Filip Zadina (27.) und Filip Pyrochta (36.) drehten im Mittelabschnitt das Spiel, Sandro Schmid (42.) und Sven Andrighetto (49.) schlugen für die Eidgenossen zurück. Lukas Sedlak (57.) erzwang die Overtime, in der Roman Cervenka (63.) für die Entscheidung sorgte.

Favoriten ohne Probleme

Schweden und die USA wurden am Freitagabend ihrer Favoritenrolle deutlich gerecht. Die Skandinavier feierten vor heimischem Publikum einen 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)-Sieg gegen die Slowakei, in der Gruppe B gelang den Amerikanern ebenfalls ein 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) gegen Co-Gastgeber Dänemark.

(SID) / Foto: IMAGO