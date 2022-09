Weltmeisterin Höll mit Blick auf Weltcup

Mountainbike-Weltmeisterin Valentina Höll geht eine Woche nach ihrem Coup von Les Gets auf den Gewinn des Weltcups los. Die Downhill-Entscheidung fällt am Samstag (12.30 Uhr) in Val di Sole in Italien.

Vor dem Finalevent führt die Schweizerin Camille Balanche mit 1.335 Punkten vor Höll mit 1.216 Zählern und der Französin Myriam Nicole (1.155). Diese drei werden gesamt die ersten drei Ränge belegen, allein die Reihenfolge ist noch zu bestimmen.

„Was immer auch passiert, ich werde danach groß feiern – ob mit oder ohne Weltcup-Krone“, kündigte Höll an. Bisher sei sie nicht zum Feiern ihres WM-Titels gekommen. Noch finde sie es auch hart zu glauben, was am Sonntag passiert sei. Am Mittwoch begab sich die 20-Jährige auf die „Black Snake“-Strecke in Val di Sole. „Der Kurs ist schwieriger zu fahren als im vergangenen Jahr und wenn es wie prognostiziert regnet, wird es noch härter“, meinte die Salzburgerin auf die Entscheidung blickend.

(APA)/Bild: GEPA