Weltmeisterliches Design für Verstappen: Die Helme der F1-Piloten

Darauf haben viele Fans gewartet: Nachdem unter anderem Mick Schumacher oder George Russell vorgelegt haben, hat nun auch Weltmeister Max Verstappen seinen neuen Helm präsentiert.

Wie schon im Vorjahr setzt der neue Weltmeister auch in der neuen Rennsaison 2022 überwiegend auf ein weißes Design bei seinem Helm. Aber: Ganz in Manier eines Champions sind viele Applikationen am Stück in gold, statt in rot gehalten.

Noch fehlen einige Designs der Formel-1-Piloten. Das könnte sich in den kommenden Tagen ändern. Spätestens beim finalen Testwochenende in Sahir (Bahrain) vom 10. bis 12. März dürften einige der neuen Helme erstmals in Action zu sehen sein.

