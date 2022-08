Weltstar Mane verrät: Das waren meine beiden Idole

via

via Sky Sport Austria

Sadio Mane ist spätestens seit seiner erfolgreichen Zeit beim FC Liverpool zum Weltstar gereift. Doch wie jeder andere Fußballer hatte auch der Senegalese in seiner Jugendzeit Idole, zu denen er aufgeschaut hat.

Im vereinseigenen Magazin des FC Bayern hat der Neuzugang nun verraten, dass er in seiner Kindheit vor allem El Hadji Diouf und Ronaldinho nachgeeifert hat. „Sie waren meine Idole. Das waren herausragende Spieler. Ich habe mir stundenlang Videos von ihnen angesehen und versucht, ihnen alles nachzumachen.“

Mane hat für Ronaldinho-Trikot extra gearbeitet

So verwundert es auch nicht, dass Mane die Trikots seines Landsmannes und des Brasilianers getragen hat. „Meine Mutter hat mir ein Trikot von El Hadji Diouf geschenkt“, erklärt Mane. Wegen des Jerseys von Ronaldinho musste sich Mane etwas länger gedulden. „Als ich etwas älter war, habe ich mir selbst eins von Ronaldinho gekauft. Ich habe extra gearbeitet und mir Geld verdient, um es mir zusammenzusparen.“

Doch die Arbeit habe sich damals auf jeden Fall gelohnt, wie Mane zugibt: „Es war ein Traum, seinen Namen auf dem Rücken zu tragen. Ich wollte die Trikots gar nicht mehr ausziehen, jeden Tag hatte ich ein anderes an.“

Mittlerweile ist Mane selbst in der Rolle, ein Vorbild vieler junger Fußballer zu sein. Das sieht man beim FC Bayern auch an den Trikotverkäufen. Stand Ende Juli war das Trikot mit der Nummer 17 und dem Namen Mane das am meisten verkaufte Jersey beim Deutschen Rekordmeister.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago