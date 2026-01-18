Wengen-Slalom erneut an McGrath – ÖSV wieder ohne Podest

Der Norweger Atle Lie McGrath hat wie im Vorjahr den Weltcup-Slalom in Wengen gewonnen. Der Halbzeitführende hatte 2025 einen norwegischen Triple-Erfolg angeführt, dieses Mal setzte er sich vor dem gebürtigen Norweger Lucas Pinheiro Braathen (BRA) und Teamkollege Henrik Kristoffersen deutlich durch.

Die österreichische Slalom-Mannschaft blieb auch im siebenten Saisonrennen ohne Podestplatz. Bester ÖSV-Läufer war Michael Matt als Siebenter. Manuel Feller fiel von Platz sieben auf elf zurück. Hinter Adrian Pertl (14.) holte Joshua Sturm als 16. sein bestes Slalom-Ergebnis. Fabio Gstrein (20.) wartet weiter auf sein erstes einstelliges Resultat im Olympiawinter.

„Der sechste Platz wäre drin gewesen. Ansonsten war der Rückstand nach dem ersten Lauf einfach zu groß“, sagte Matt, der Elfte des ersten Durchgangs im ORF. „Das war eine gute Leistung für das, dass ich zweimal mittendrin gestartet bin.“

Mehr Infos in Kürze!

Foto: GEPA