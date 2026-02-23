Wenige Monate vor WM-Start: Advocaat tritt als Curacao-Teamchef zurück

Dick Advocaat ist als Teamchef von WM-Starter Curacao zurückgetreten.

Laut niederländischen Medienberichten vom Montag entschied sich der Niederländer wegen einer Erkrankung seiner Tochter zu diesem Schritt.

„Ich habe immer gesagt, dass die Familie über dem Fußball steht“, erklärte Advocaat. „Aber das ändert nichts daran, dass ich Curacao, die Menschen dort und alle meine Kollegen vermissen werde.“

Nachfolge bereits geklärt

Advocaat hatte den 150.000-Einwohner-Staat sensationell zur erstmaligen WM-Teilnahme geführt. Der 78-Jährige wäre beim Turnier in Nordamerika, wo es in der Gruppenphase unter anderem gegen Deutschland geht, zum ältesten Nationalcoach der WM-Geschichte avanciert.

Advocaats Nachfolge tritt sein Landsmann Fred Rutten an.

(APA)/Bild: Imago