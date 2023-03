In ‚Matchplan‘ sprechen die beiden ehemaligen Bundesliga-Trainer Robin Dutt und Peter Stöger über den neuen Trainer des FC Bayern, Thomas Tuchel. Dutt merkt an, dass in so kurzer Vorbereitungszeit “Weniger oft mehr“ ist.

Der Serienmeister empfängt den Spitzenreiter: der deutsche Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund am Samstag live und exklusiv bei Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!