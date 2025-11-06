Wer ist wer in Craiova? Rapids Gegner mit turbulenter Vergangenheit

Für den SK Rapid geht es heute in der Conference League gegen den CS Universitatea Craiova und damit gegen einen Klub mit einer ungewöhnlichen Vereinsgeschichte.

Bisher ist die rumänische Mannschaft noch nie gegen einen Verein aus Österreich auf dem Platz gestanden. Spannend ist Craiova aber nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch in historischer.

FC U Craiova 1948, CS Universitatea Craiova, FC Universitatea Craiova?

Die Geschichte des Fußballs in Craiova ist alles andere als leicht zu entwirren: Viele Namensänderungen, Neugründungen und vor allem viele fast idente Vereinsnamen und damit Verwechslungsgefahr.

Seinen Ursprung findet der Fußball in Craiova jedenfalls im Jahr 1948. Damals wurde unter dem Namen CSU Craiova die Fußballsektion des Universitäts-Sportvereins gegründet, die bis 1991 bestand. Dann wurde der Klub aus dem Sportverein der Universität ausgegliedert und als FC Universitatea Craiova neu organisiert.

Auflösung des Klubs

Eine besonders herausfordernde Zeit für den Klub war 2011/2012: Der rumänische Fußballverband schloss damals den FC Universitatea Craiova aufgrund weitreichender Verstöße gegen die Verbandsstatuten vorläufig aus dem Spielbetrieb aus. Der Verein geriet danach in die Insolvenz und wurde 2014 aufgelöst.

Fußball in Craiova lebte weiter – und das gleich doppelt

Auf den Fußball verzichten wollte man in Craiova aber offensichtlich nicht. 2013 entstand der CS Universitatea Craiova – jener Verein, der jetzt in der Conference League gegen Rapid am Platz stehen wird.

Dass jetzt, 2025, zwei Klubs mit ähnlichen Namen existieren, liegt daran, dass 2017 der FC Universitatea Craiova schließlich neu gegründet wurde. In der Saison 2021/22 kehrte der Klub vorübergehend sogar in die 1. Liga zurück, womit Craiova also zwei Vereine in der Liga hatte. Offiziell heißt dieser Verein, der 2017 neugegründet wurde, jetzt FC U Craiova 1948.

Beide Mannschaften tragen ihre Heimspiele im Ion-Oblemenco-Stadion aus und – besonders brisant – beide beanspruchen die Geschichte und Erfolge des ursprünglichen Vereins für sich.

Wem gehören die Erfolge wirklich?

Mit dieser Frage haben sich schon mehrere Gerichte in Rumänien auseinandergesetzt – eine Antwort gibt es vorerst nicht, denn der Prozess um das Vereinsvermächtnis, darunter etwa vier nationale Meistertitel, läuft noch.

Zuletzt hat im Juni 2025 der Oberste Gerichtshof des Landes entschieden, dass das Verfahren neu aufgerollt wird. Weder der FC U Craiova 1948 noch der CS Universitatea Craiova dürfen das Vermächtnis des ursprünglichen Universitatea Craiova aktuell für sich beanspruchen. Provisorisch bleibt es aktuell beim 2011 ausgeschlossenen FC Universitatea Craiova.

