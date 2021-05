Wer krönt sich zum UEFA Champions League Sieger? Das Finale der Königsklasse zwischen Manchester City und Chelsea am Samstag live bei Sky

Das große Finale der UEFA Champions League am Samstag (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky-X Traumpass die Partie live streamen)

Gäste im Studio: die Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann

Das Finale auch im Scouting Feed auf Sky Sport 3

Exklusiv für Sky Q Kunden: das Endspiel der Königsklasse auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD

Am kommenden Samstag ist es soweit: Das große Finale der UEFA Champions League wartet mit dem rein englischen Duell Manchester City gegen Chelsea auf. Sky überträgt live aus dem Estádio do Dragão in Porto.

Für Manchester City ist es das erste Finale in der Königsklasse. Chelsea hingegen konnte die Champions-League-Trophäe 2012 schon einmal in die Höhe stemmen. Beide Teams überzeugten in ihren Halbfinal Duellen und setzten sich verdient durch. Während Manchester City Neymar, Mbappe und Co. eliminierte, buchte Chelsea das Finalticket mit einem Erfolg über Real Madrid. Die letzten beiden direkten Duelle der Premier League Rivalen gingen jeweils an die Blues aus London. Thomas Tuchel feierte mit seinem Team einen 2:1 Auswärtssieg in der Liga, sowie einen 1:0 Sieg im FA-Cup Halbfinale. Doch im Finale der UEFA Champions League will sich Manchester City revanchieren und die so lang ersehnte Trophäe mit Pep Guardiola nach Manchester holen. Können sich die Citizens den Titel-Traum erfüllen oder feiern die Blues ihren zweiten Champions-League-Erfolg? Das große Finale der Königsklasse am kommenden Samstag ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport UHD.

Taktikfreunde behalten im Scouting Feed auf Sky Sport 3 den kompletten Überblick über das Match. Im Studio begrüßt Moderator Sebastian Hellmann die Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann. Analyse-Experte Erik Meijer wird das Finale mit seinen Analysen begleiten. Das Spiel kommentiert Wolff-Christoph Fuss.

Exklusiv für Sky Q Kunden: die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auch bei ausgewählten Spielen in der Königsklasse

Dank der smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion verpassen Fans keine entscheidende Spielszene mehr und können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter, sowie Rote/Gelb-Rote Karten bereits während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abrufen. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.

Das Finale der UEFA Champions League live auf Sky:

Samstag

19:30 Uhr

Manchester City – Chelsea, live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport UHD sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport 3

