Der österreichische Meister der aktuellen Saison 2021/22 darf sich auf einen Fixplatz in der UEFA-Champions-League-Gruppenphase im kommenden Herbst freuen. Ausschlaggebend dafür ist der Stand der UEFA-Fünfjahreswertung nach der Saison 2020/21: Österreich belegte Platz zehn und rutscht durch den Ausschluss von Russland auf Platz neun vor. Die Verteilung der Europacup-Plätze im Überblick:

Basierend auf der UEFA-Fünfjahreswertung ergeben sich für die Klubs der ADMIRAL Bundesliga folgende Eintritte in die UEFA-Bewerbe 2022/23:

Der Meister der ADMIRAL Bundesliga spielt fix in der Gruppenphase der UEFA Champions League = Red Bull Salzburg

Der Vizemeister startet in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League (= Fixplatz in der Europa-League-Gruppenphase) = SK Sturm Graz

Der Liga-Dritte startet im Play-off zur UEFA Europa League (=Fixplatz in Europa-Conference-League-Gruppenphase).

Der Liga-Vierte startet in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.

Der Sieger des Europacup-Play-offs startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.

Da Salzburg das Cup-Finale gewonnen hat, spielen im Europacup-Play-off-Halbfinale die ersten zwei Teams der Qualifikationsgruppe (Q1 vs. Q2). Der Sieger dieses Duells spielt dann im Finale gegen den Fünften der Meistergruppe (M5). Der Gewinner startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.

Wer schafft es nach Europa? Diese Plätze sind noch offen

Der FC Red Bull Salzburg steht bereits fix als Meister fest und hat damit in der kommenden Saison einen Fixplatz in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Sturm Graz ist der Vizemeistertitel ebenfalls nicht mehr zu nehmen. Die Grazer starten als Vizemeister in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League (= Fixplatz in der Europa-League-Gruppenphase).

Zwei Runden sind in der ADMIRAL Bundesliga noch zu spielen. Vor der 31. Runde haben noch alle vier restlichen Teams der Meistergruppe Chancen auf den begehrten dritten Platz. Der Liga-Dritte startet im Play-off zur UEFA Europa League und hat darüber hinaus einen Fixplatz in der Europa-Conference-League-Gruppenphase.

Aktuell liegt der SK Rapid auf dem dritten Platz, doch das Restprogramm der Grün-Weißen hat es in sich.

Die Tabelle der Meistergruppe nach der 30. Runde

Das Restprogramm im Kampf um die Europacup-Tickets

SK Rapid Wien (3. Platz/25 Punkte/47:42 Tore): Salzburg (heim), Wolfsberg (auswärts)

FK Austria Wien (4. Platz/23 Punkte/38:36 Tore): Klagenfurt (auswärts), Sturm (heim)

Wolfsberger AC (5. Platz/22 Punkte/42:51 Tore): Sturm (auswärts), Rapid (heim)

Austria Klagenfurt (6. Platz/20 Punkte/41:54 Tore): Austria (heim), Salzburg (auswärts)

Zwischen Abstiegsangst und Europacup-Hoffnung

Ebenfalls Chancen auf ein Europacup-Ticket hat ein Klub aus der Qualifikationsgruppe. Weil Salzburg den Titel im ÖFB Cup geholt hat, spielen im Europacup-Play-off-Halbfinale die ersten zwei Teams der Qualifikationsgruppe (Q1 vs. Q2) gegeneinander. Der Sieger dieses Duells spielt dann im Finale gegen den Fünften der Meistergruppe (M5). Der Gewinner startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League. Keine Chancen auf ein Europacup-Ticket hat der SCR Altach. Die Vorarlberger liegen aktuell am Tabellenende und können aufgrund des direkten Vergleichs nicht mehr den achten Platz erreichen.

Die Tabelle der Qualifikationsgruppe nach der 30. Runde:

Das Restprogramm in der Qualifikationsgruppe

WSG Tirol (7. Platz/25 Punkte/41:54 Tore): Hartberg (heim), Altach (auswärts)

LASK (8. Platz/22 Punkte/40:40 Tore): Ried (auswärts), Admira (heim)

TSV Hartberg (9. Platz/21 Punkte/40:42 Tore): Tirol (auswärts), Ried (heim)

Admira (10. Platz/21 Punkte/ 35:40 Tore): Altach (heim), LASK (auswärts)

SV Ried (11. Platz/20 Punkte/38:52 Tore): LASK (heim), Hartberg (auswärts)

SCR Altach (12. Platz/ 16 Punkte/19:48 Tore): Admira (auswärts), Tirol (heim)