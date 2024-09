„Werde gewinnen“ – Fritz vor US-Open-Finale gegen Sinner euphorisch

Schüchtern gegen Sinner? Nicht mit Taylor Fritz!

Der US-Amerikaner geht mit großem Selbstvertrauen in das Finale der US Open gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner. „Ich habe das Gefühl, dass ich sehr gut spielen und gewinnen werde“, sagte der Bezwinger von Alexander Zverev: „Wenn ich gutes Tennis spiele, denke ich, dass dieses Niveau ausreicht, um zu gewinnen.“

Fritz geht als Außenseiter in die Partie am Sonntag (ab 19:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) gegen den Italiener, der in dieser Saison bereits in Melbourne triumphieren konnte. Fritz wartet mit 26 Jahren noch auf seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Im Halbfinale setzte er sich in fünf Sätzen gegen Landsmann Frances Tiafoe durch und kann nun als erster US-Amerikaner seit Andy Roddick 2003 beim Heimevent den Titel gewinnen. „Ich wollte so sehr Erfolg bei den Slams haben und an diesen Punkt kommen“, sagte Fritz. Einen weiteren Schritt will er nun noch erfolgreich vor seinen lautstarken Fans gehen.

(SID/Red.)

Bild: Imago