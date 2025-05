Werner bestätigt: Zwei Sommertransfers der Austria geplatzt

Bei Austria Wien sind die Transfers von zwei Neuzugängen für die kommende Saison nicht geglückt. Wie Austria-Sportvorstand Jürgen Werner in der neuen Folge von „DAB | Der Audiobeweis“ bestätigte, wurden die Veilchen im Werben um ein Spielerduo von der Konkurrenz ausgestochen.

Beim ersten Spieler handelt es sich um den Japaner Sota Kitano vom Klub Cerezo Osaka. Ausgerechnet Ligarivale Red Bull Salzburg schnappte der Austria den Angreifer weg.

„Wir können gute Gehälter zahlen, aber wir haben Mühe, wenn es um hohe Ablösen geht. Da können wir nicht mithalten. Schon wenn sich ein deutscher Zweitligist einschaltet, sind wir dann nur Zweiter. Beim japanischen Spieler hat sich jetzt Red Bull Salzburg eingeschalten“, sagte Werner.

Der Wechsel von Kitano (Marktwert: 450.000 Euro) nach Salzburg befindet sich laut „Salzburger Nachrichten“ auf der Zielgeraden. Der 20-Jährige soll bereits bei der im Juni beginnenden Klub-WM im Kader der Mozartstädter stehen.

HSV sticht Austria aus

Ebenfalls nicht zur Austria wechseln wird Stürmer Youssef el Kachati, der aktuell noch bei SC Telstar in der zweiten niederländischen Liga unter Vertrag steht.

Der Marokkaner, der in der laufenden Saison 19 Saisontore in 37 Ligaspielen erzielt hat, wird laut Werner zum Hamburger SV wechseln und damit kommende Saison in der deutschen Bundesliga auf Torejagd gehen.

„Beim zweiten Spieler hat uns der HSV ausgestochen, obwohl wir sehr früh dran waren. Wenn es aufs Geld ankommt, müssen wir weiter die kleineren Brötchen backen“, sagte Werner.

DAB | Der Audiobeweis #258 mit Jürgen Werner

Bild: GEPA