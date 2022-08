Werner-Rückkehr zu Leipzig perfekt

Die Rückkehr des deutschen Nationalspieler Timo Werner zum Bundesligisten RB Leipzig ist perfekt. Am Dienstag verkündete der DFB-Pokalsieger den Transfer Werners von Chelsea, er erhält bei den Sachsen einen Vertrag über vier Jahre bis 2026. Für die Rückholaktion muss Leipzig laut Medienberichten rund 20 Millionen Euro plus Boni zahlen.

Der 26-Jährige war 2020 für rund 55 Millionen Euro in die englische Premier League gewechselt, gewann mit Chelsea zwar 2021 die Champions League, wurde dort aber nicht glücklich. Unter dem jetzigen Trainer Thomas Tuchel kam er oft nur noch als Reservist zum Einsatz, weshalb Werner seine Nominierung für die Weltmeisterschaft im Dezember in Katar in Gefahr sah und einen Wechsel forcierte. Bei den Londonern kam Werner in insgesamt 89 Einsätzen auf 23 Tore.

Vor seinem Wechsel nach England hatte er für RB in 159 Einsätzen 95 Treffer erzielt.