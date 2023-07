Werner über Raguz: „Habe geglaubt, wir machen ein echtes Schnäppchen“

Marko Raguz wechselte im vergangenen Sommer für 1,3 Millionen Euro vom LASK zum FK Austria Wien. Der mittlerweile 25-jährige Stürmer konnte verletzungsbedingt allerdings noch keine einzige Minute für die Veilchen spielen.

„Mich ärgert das selber am meisten. Ich habe immer gesagt, er ist für mich der beste österreichische Stürmer, der in Österreich spielt Ich habe zu dem Zeitpunkt geglaubt, wir machen ein echtes Schnäppchen“, sagt Austria-Vorstand Jürgen Werner und fügt an: „Jetzt stellt sich natürlich heraus, dass das nicht die drei Monate waren, die man vorausgesagt hat.“

Dennoch gibt es Hoffnung auf ein Comeback, der Zeitpunkt ist jedoch noch ungewiss. „Aus meiner Sicht sind wir jetzt am richtigen Weg. Wir haben das Problem jetzt erkannt. Wir haben im letzten Herbst in die Verletzung hineintrainiert. Das war schlecht“, gibt Werner zu.