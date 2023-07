West Ham gibt Rekord-Abgang von Rice bekannt

Es hatte sich seit Wochen angedeutet, nun ist es fast perfekt. Declan Rice verlässt West Ham United und wechselt höchstwahrscheinlich zum FC Arsenal. Der englische Nationalspieler stellt damit gleich mehrere Transferrekorde auf.

Auch der FC Bayern machte sich Hoffnungen. Trainer Thomas Tuchel gilt als großer Fan von Rice, aber früh zeichnete sich ab, dass der Abräumer zwar in London bleiben würde, aber von West Ham United zum FC Arsenal wechselt.

Noch keine Bestätigung vom FC Arsenal

Die Hammers bestätigten am Samstagvormittag nun offiziell den Abgang über ihre sozialen Netzwerke: „West Ham United kann bestätigen, dass eine Einigung darüber erzielt wurde, dass Declan Rice den Klub für eine britische Rekordablösesumme verlässt“, so die Londoner in einer Stellungnahme. Der neue Verein wird nicht genannt, aber nach Sky Informationen geht es zu den Gunners. Eine Bestätigung des FC Arsenal gibt es aber noch nicht.

West Ham veröffentlichte zudem auch einen langen Abschiedsbrief des ehemaligen Kapitäns. Miteigentürmer David Sullivan lobte den scheidenden Kapitän auch nochmal: „Declan wird für immer einen besonderen Platz in den Herzen der Hammers-Fans und aller hier im Klub einnehmen.“ Trainer David Moyes ergänzte jedoch: „West Ham United ist ein riesiger Klub, und die Geschichte hat gezeigt, dass kein Spieler jemals größer ist als der Klub.“

Rice wohl dritter Neuzugang bei Arsenal

Rice gewann in der vergangenen Spielzeit mit den Hammers die Europa Conference League, zieht nun aber wohl zum Team von Trainer Mikel Arteta weiter. Für den Vizemeister des Vorjahres wäre Rice nach Offensiv-Allrounder Kai Havertz vom FC Chelsea und Innenverteidiger Jurrien Timber von Ajax der dritte externe Neuzugang.

Doch keiner war so teuer wie der neue Sechser. Nach Sky Informationen kostet Rice rund 121,8 Millionen Euro (105 Millionen Pfund) und ist damit nicht nur der teuerste Neuzugang in der Geschichte Arsenals und der teuerste Abgang überhaupt bei West Ham.

Rice löst Grealish und Fernandez ab

Kein englischer Spieler hat je mehr Ablöse eingebracht – Rice löst Jack Grealish ab, der 2021/22 für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City gewechselt war. Rice ist darüber hinaus auch noch der teuerste Transfer in der Premier-League-Geschichte. Bisheriger Spitzenreiter in dem Ranking war Enzo Fernandez, für den der FC Chelsea 121 Millionen Euro an Benfica überwies.

