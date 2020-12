via

via Sky Sport Austria

West Ham United bezwingt zum Abschluss der 10. Runde in der Premier League Aston Villa mit 2:1.

Angelo Ogbonna brachte die Gastgeber bereits in der zweiten Minute in Führung. Jack Grealish traf in Minute 25 zum Ausgleich. Unmittelbar nach Seitenwechsel erzielte Jarrod Bowen den 2:1 Siegtreffer.

Watkins vergibt in weiterer Folge einen Strafstoß für die Villans. Zudem wird ein Treffer von Watkins in der 91. Minute nach VAR-Check aberkannt.

