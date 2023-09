Wettschulden eingelöst: Trimmel tätowiert Sky-Experten

Wettschulden sind Ehrenschulden. Einen besonderen Wettgewinn hat ÖFB-Legionär Christopher Trimmel nun eingelöst: Union-Legende Torsten Mattuschka hatte seinem früheren Mitspieler im Jänner am Mikrofon versprochen, sich von ihm sein erstes Tattoo stechen zu lassen, falls sich die „Eisernen“ für die Königsklasse qualifizieren. Auf einem Video in den sozialen Netzwerken zeigen die Berliner das Ergebnis.

Bild: Imago