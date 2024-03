WhatsApp während des Rennens? Kurioses Detail am Mercedes-Lenkrad

Chatten während des Rennens? Auf den Lenkrädern der Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell befindet sich ein WhatsApp-Knopf.

„Handy weg beim Autofahren!“ Wer kennt diese Hinweise auf der Autobahn nicht? Komisch, dass Formel-1-Team Mercedes in dieser Saison dann mit einem WhatsApp-Button auf dem Lenkrad daherkommt. Whatsappen bei Tempo 300? Nicht ganz!

Mercedes schließt Partnerschaft mit WhatsApp ab

Der Rennstall hat im Rahmen des Las-Vegas-Grands-Prix vor Monaten einen Sponsorendeal mit dem Kommunikationsriesen abgeschlossen und sich einen kreativen Marketing-Gag ausgedacht. Natürlich werden Hamilton und Russell, während sie ihre Rennen fahren, nicht WhatsApp als Chat nutzen. Die beiden Briten können den Knopf aber betätigen, wenn sie den Boxenfunk benutzen möchten.

Drücken sie auf die grüne Taste, können sie zwar keine Nachricht schreiben, bekommen aber eine direkte Verbindung an den Kommandostand und können zum Beispiel mit ihren Renningenieuren sprechen. Ältere Bilder von Hamiltons Lenkrad zeigen, dass die Funktaste, bevor sie zum WhatsApp-Button wurde, übrigens weiß war. Auf ihr stand in Großbuchstaben „TALK“.

