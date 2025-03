Oscar Gloukh war einer der überragenden Akteure bei Red Bull Salzburg in den vergangenen Wochen. Der 20-Jährige hatte großen Anteil an den beiden Siegen gegen die beiden Topteams der ADMIRAL Bundesliga Sturm und Austria. Salzburg-Sportchef Rouven Schröder sprach dem Offensivspieler in der in der 263. Folge unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis“ ein Sonderlob aus.

Besonders die Leistung im Spiel gegen Sturm hebt Schröder hervor: „Wenn man nach dem Spiel die Heatmap sieht, wo die meisten Pässe hingehen, dann werden wir über die linke Seite nicht hinwegkommen. Das heißt, der Oscar ist schon so ein gewisser Spielmagnet. Oscar ist für uns schon ein absoluter Unterschiedsspieler.“

Dennoch wünscht sich Schröder auch von Gloukh in gewissen Spielsituationen mehr Teamplay: „Ich glaube, auch da sind wir mit dem Oscar relativ klar. Wir haben mit ihm auch einen gewissen Prozess gestartet, weil wir auch das Gefühl hatten, beim ein oder anderen Mal, dass er schon ein bisschen das Thema hat, dass er sein Spiel natürlich auch sieht.“

Gloukh für Salzburg „elementar wichtig“

Schröder betont die Wichtigkeit des Israelis für die Bullen: „Trotz allem ist er für uns elementar wichtig. Er ist ein toller Spieler, der in der Teamstrategie ein wichtiger Faktor ist, als Passgeber und auch dafür, mal auf den Ball zu treten. Ganz klar: Eins gegen eins, beidfüßig ist er ein Scorer für uns. Sicherlich ein Spieler, der auch international auf dem Zettel steht. Ihn einzublenden in eine Teamsstrategie ist die Aufgabe und man sieht es ja auch in den letzten Spielen. Oscar ist eigentlich an jedem spannenden Angriff mit dabei als Taktgeber und wir sind froh, dass wir ihn haben.“

Dennoch rechnet Schröder mit reichlich Interesse an Gloukh im kommenden Transferfenster: „Da sind wir relativ nüchtern, weil Oscar ist ein toller Spieler. Unsere Aufgabe ist es, dass der Klub sich weiterentwickelt, dass der Klub das Ergebnis erzielt und dass wir das Maximale rausholen. Oscar ist nochmal ein wichtiger Bestandteil. Wir wissen trotz allem, dass so ein Spieler mit dem Potenzial in dem Alter natürlich gefragt ist. Und Fakt ist, wir verschließen uns vor nichts. Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt.“

Schröder auf Gloukh-Abgang vorbereitet

„Von daher haben wir auch keine Sorge, dass uns Spieler verlassen. Unsere Aufgabe würde es dann wieder sein, Spieler auch zu ersetzen. Es ist für uns immer ein wichtiger Baustein, dem Neuzugang eine Geschichte erzählen zu können. Zu sagen, schau mal, du kannst hier entwickeln. Du kannst negative Phasen haben. Du kannst Fehler machen“, so Schröder weiter.

Schröder sieht Gloukh auf einer Stufe mit den Top-Abgängen aus Salzburg in den vergangenen Jahren: „Und da hört natürlich so ein Oscar Gloukh mit dazu, der uns irgendwann wahrscheinlich dann verlassen wird. Und hoffentlich für eine Marktwettsteigerung, die wir uns natürlich alle dann wünschen. Und dass wir sagen können, wir haben diesen Spieler begleitet und ihn weiterhin zu Top-Vereinen geführt.“

DAB | Der Audiobeweis #249 mit Rouven Schröder

