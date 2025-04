Wichtiger Sieg im Abstiegskampf für Muslic und Plymouth

Trainer Miron Muslic feiert mit Plymouth Argyle gegen Playoff-Kandidat Coventry City einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt!

Plymouth gewinnt das tabellarisch ungleiche Duell gegen den Sechsten der Championship klar mit 3:1 und wahrt die Chance um den Ligaverbleib. Mustapha Bundu und Ryan Hardie bringen Plymouth innerhalb von drei Minuten mit 2:0 in Führung, Maji Wright kann für Coventry, mit Trainer Frank Lampard, noch vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen. In der zweiten Hälfte kann Bundu in der 65. Minute aus kurzer Distanz zum 3:1-Endstand für die Südwest-Engländer netzen.

Auch der ehemaligen Blau-Weiß Linz-Torhüter Nicolas Schmid konnte sich mit Portsmouth über drei Punkte freuen. Im Spiel gegen Watford blieb Schmid ohne Gegentor, die „Pompey“ sind mit dem 1:0-Sieg wohl auch kommende Saison in der zweithöchsten englischen Liga dabei.

Bild: Imago