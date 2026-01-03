Stecher verärgert über Zajc: „Absolut eine Manipulation“

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher hat mit Blick auf die Disqualifikationen des slowenischen Skispringers Timi Zajc während der Vierschanzentournee empört reagiert. „Es ärgert mich wirklich maßlos. Wenn die Schrittlänge nicht passt, dann hat sie vorher auch nicht gepasst, weil der Anzug weiter und länger wird. Das ist für mich absolut eine Manipulation. Das geht nicht“, sagte Stecher am Samstag in einer Medienrunde auf dem Innsbrucker Bergisel.

„Da geht es nicht mehr um einen Millimeter, sondern um eine Grundsatzdiskussion“, ergänzte Stecher. Insgesamt seien die ständigen Materialdiskussionen schon sehr negativ für den Sport, betonte der 48-Jährige. Aber: „Skispringen ist natürlich eine sehr diffizile Sportart, in der das Material entscheidend ist.“ Der österreichische Skiverband sieht sich jedenfalls auf der sicheren Seite. „Alles, was wir verwenden, ist von der FIS genehmigt. Und wir halten uns zu 100 Prozent an diese Regel“, sagte Florian Liegl, Sportlicher Leiter im Skispringen und der Nordischen Kombination.

Kopfschütteln bei Widhölzl

Auch bei ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl hatte die Doppel-Disqualifikation von Zajc nur Kopfschütteln ausgelöst. „Die Argumentation finde ich nicht so ideal. Auch das Posting im Internet, das ist nicht schlau“, sagte der Tiroler über die Reaktion von Zajc nach der ersten Disqualifikation beim Auftaktspringen in Oberstdorf, als dieser ursprünglich Zweiter geworden war. „Da denk ich mir auch: Was soll das?“

Zajc hatte in Oberstdorf mit Galgenhumor reagiert. „Lasst uns den Anzug ein bisschen stretchen, vielleicht ist dann in Ga-Pa (Garmisch-Partenkirchen, Anm.) alles okay“, schrieb der 25-Jährige in einer Instagram-Story, die er wenig später löschte. Seine Aussage garnierte er mit einem lachenden Emoji. „Ich finde es frech – und das nicht im positiven Sinn“, sagte der frühere deutsche Topspringer und aktuelle Eurosport-Experte Martin Schmitt.

Zajc kassierte Rote Karte

Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wurde Zajc zum zweiten Mal hintereinander wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzugs aus der Wertung genommen. In Oberstdorf war die Beininnenlänge des Anzugs um drei Millimeter zu kurz, drei Tage später dann um vier Millimeter. Dadurch hätte eine größere Tragfläche im Schritt entstehen können. Mit dem zweiten Vergehen kassierte Zajc die Rote Karte und ist nun in Innsbruck sowie Bischofshofen gesperrt.

Am Neujahrstag änderte FIS-Kontrolleur Mathias Hafele seine „Strategie“: Statt die Anzüge wie üblich nach dem ersten Durchgang zu begutachten, überraschte der Tiroler die Athleten bereits vor dem Sprung mit einer Kontrolle. „Er macht sich Gedanken und ich finde es sehr gut, wie sie agieren“, sagte Widhölzl über die Kontrollen. Für den Skisprung-Sport sei es gut, wenn härter durchgegriffen werde. „Es wird sich auch wieder beruhigen. Nur bei einer strengen Linie halten sich die Leute auch dran. Sonst geht es immer so weiter“, betonte der ÖSV-Coach. Stecher sprach von einem Übergangsjahr, in der kommenden Saison sollte das Thema dann ad acta gelegt sein. „Weil das ist wichtig für den Skisprungsport.“

Slowenischer Verband reichte Protest ein

Neben Zajc wurden auch der US-Amerikaner Jason Colby und der Türke Fatih Arda Ipcioglu beim Neujahrsspringen erwischt und disqualifiziert. Der slowenische Skisprung-Chef Gorazd Pogorelcnik reagierte verärgert. Zajc habe den Anzug genutzt, weil dieser bei der teaminternen Messung vor dem Bewerb dem Reglement entsprochen habe, sagte er der slowenischen Nachrichtenagentur „STA“.

Es sei „schwer zu sagen“, warum es Unterschiede zwischen der slowenischen Messung und der offiziellen FIS-Messung gebe. Am wahrscheinlichsten sei, betonte Pogorelcnik, dass sich der Anzug aufgrund des Wetters oder wegen „natürlicher Einflüsse wie Feuchtigkeit oder Temperatur“ verändert habe. Der slowenische Verband reichte zudem einen offiziellen Protest beim Weltverband FIS wegen des Kontrollverfahrens ein – also wegen des unüblichen Prozederes mit der Kontrolle vor dem ersten Sprung.